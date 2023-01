Baskin che passione, evento al palazzetto

Nel pomeriggio di lunedì la Benedetto XIV Cento, in collaborazione con la Fondazione Zanandrea, ha organizzato un appuntamento dedicato al Baskin, uno dei progetti rivolti al sociale della società biancorossa. Ospite dell’incontro, svoltosi alla Milwaukee Dinelli Arena, Giorgio Gandolfi, giornalista che ha presentato il suo libro “C’era una volta la pallacanestro... e non solo” il cui ricavato andrà per intero al Baskin, nato a Cremona e ormai diffuso in tutta Italia, ma anche in altri paesi europei.

"Con questo libro ripercorro tutto quello che ho fatto nel basket, soprattutto per il Baskin. Vengo da Cremona e l’ho conosciuto lì e per questo decisi di organizzare il primo torneo internazionale di baskin, poi da lì è partito tutto". Nel corso dell’incontro, presentato da Michele Manni, Gandolfi ha raccontato diversi aneddoti e incontri legati a personaggi leggendari del basket mondiale, da Julius Earving a Kareem Abdul Jabbar, da Magic Johnson a Larry Bird. Oltre a Michele Manni, all’incontro hanno partecipato anche il presidentedella Benedetto XIV Cento Gianni Fava, che è

intervenuto per salutare i presenti e Giorgio Gandolfi, il team manager Marcello Natalini e lo strategy manager Alessandro Livreri.