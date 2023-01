Baskin che passione: una mattinata speciale a Vigarano con la Sbf

Meravigliosa mattinata di sport e inclusione, domenica mattina al Palavigarano, dove si è svolta la prima giornata del campionato Baskin Emilia-Romagna 202223, ai quali hanno partecipato Scuola Basket Ferrara, Benedetto Cento, Baskings Reggio Emilia e PGS Welcome Baskin Bologna. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi spettatori e di alcuni componenti della giunta comunale di Vigarano Mainarda, con l’intervento di due gruppi di ballo con disabilità. Una grande soddisfazione per la Sbf del patron Gullini e del vicepresidente Cazzanti, che da mesi si sta spendendo per il progetto "Basket Integrato", uno sport in cui tutti hanno un ruolo fondamentale e devono investire le loro risorse per ottenere, assieme, il risultato. Il baskin è uno sport a tutti gli effetti, in cui si vince e si perde: domenica mattina, a Vigarano, le quattro squadre hanno dato battaglia per aggiudicarsi le rispettive gare. Del baskin si era parlato nella puntata di "Caro Marziano" del 10 gennaio scorso sull’emittente nazionale Rai 3, a dimostrazione del fatto che il progetto sta prendendo sempre più piede.