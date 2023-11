Bassoli, prove d’intesa. La difesa ne ha bisogno

È una settimana importante per Alessandro Bassoli, da un paio di giorni al lavoro con la squadra di Colucci con l’obiettivo di diventare presto a tutti gli effetti un giocatore della Spal. La lunga lista di infortunati che sta condizionando le scelte dello staff tecnico, in maniera particolare nel reparto arretrato, ha indotto il club di via Copparo a sondare il terreno per un difensore svincolato. E nella lista dei giocatori rimasti senza contratto, quello più idoneo alle esigenze dei biancazzurri, è subito sembrato il 33enne bolognese. Innanzitutto perché è un atleta maturo ma con una carta d’identità che gli permette di giocare ancora qualche stagione ad alti livelli. Inoltre, porta in dote caratteristiche che in organico la Spal non possiede, perché è un centrale mancino, perfetto quindi per agire sul lato sinistro della difesa a tre nel caso in cui l’allenatore insista sul nuovo progetto tattico. A proposito, Bassoli conosce perfettamente mister Colucci, con cui ha condiviso l’esperienza nel Pordenone nella prima fase della stagione 2017-18. Prima dell’esonero avvenuto a febbraio 2018, il difensore bolognese era stato utilizzato con continuità da Colucci. E insieme si sono tolti la soddisfazione di eliminare il Cagliari nel quarto turno di Coppa Italia (1-2 con rete decisiva proprio di Bassoli) e imporre all’Inter un clamoroso 0-0 a San Siro agli ottavi di finale per poi arrendersi soltanto ai calci di rigore.

Il difensore classe 1990 era arrivato dal Sudtirol proprio nell’estate 2017, ed è rimasto al Pordenone fino allo scorso 30 giugno quando si è svincolato in seguito al fallimento del club neroverde, del quale era diventato una sorta di bandiera con 130 presenze. La scorsa stagione ha lavorato anche assieme a mister Di Carlo, fino al grave infortunio alla caviglia che lo ha messo ko prima del giro di boa. "Non voglio passare per presuntuoso, ma credo che la mia carriera non possa essere messa alla pari di quella di un giovane – ha confessato Bassoli qualche mese fa a TuttoC.com –. Mi dispiace trovarmi svincolato nel momento in cui mi sono operato e inattivo da alcuni mesi. Ad aprile sono stato sottoposto ad intervento chirurgico, tutto sta procedendo per il verso giusto e sono pronto per accettare una nuova sfida. Spero che la gente si ricordi della mia carriera e non si soffermi soltanto sulla mia inattività dell’ultimo periodo". L’ultima partita di Bassoli risale a 11 mesi fa, quindi le sue condizioni andranno valutate attentamente perché la Spal non può permettersi il lusso di aspettarlo a lungo: le prime indicazioni sono positive, tra qualche giorno ne sapremo di più.