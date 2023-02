Batosta pesante per l’Argentana

San Pietro in Vincoli

SAN PIETRO IN VINCOLI: A. Casadio, Cobrescu, G. Casadio (43’ st Dalla Malva), Gavelli (12’ st Biserni), M. Casadio, Sampaoli, Marocchi, Benini (23’ st Pezzi), Lucarelli, Bergamaschi (35’ st Passanisi), Zarrelli (39’ st Casanova). All.: Vezzoli.

ARGENTANA: Fiorentini, A. Coletti, Valmaggi (35’ st Beccari), Ghini, Bozzato, Martino, Cesano, Sehail (16’ st Colantuono), Ambrosecchia, J. Coletti, Malka. All.: Forlani.

Reti: 9’ pt rig. Bergamaschi (S), 13’ pt Zarrelli (S), 28’ pt Bergamaschi (S), 6’ st Dalla Malva (S), 30’ st J. Coletti (A).

Note: ammoniti: Sampaoli (S), Fiorentini (A), Ghini (A), Cesano (A), Sehail (A).

Passa tra le mura casalinghe il San Pietro in Vincoli sul fanalino Argentana. Al minuto 9 arriva la prima occasione, con Zarrelli che viene lanciato in profondità da Marocchi, salta l’estremo difensore avversario e lo costringe al fallo da rigore. Dal dischetto si presenta il numero 10 Bergamaschi, che non sbaglia. Passano 4 minuti e subito arriva un’altra occasione per i padroni di casa, con Lucarelli che viene lanciato da Casadio, e calcia addosso a Fiorentini dal limite, Sulla ribattuta il più veloce di tutti è Zarrelli, che ribadisce in rete la palla del 2-0 al minuto 13. Continua il monologo dello Spiv, che non si ferma più e al minuto 28 trova la rete del 3-0, con una punizione battuta magistralmente da Bergamaschi, che buca Fiorentini segna la doppietta personale. per la prima frazione è tutto. Al rientro dagli spogliatoi partono ancora meglio i padroni di casa, che tengono in mano il pallino del gioco. Al minuto 6 Benini mette in mezzo un cross per Lucarelli, che incorna da posizione angolata, para Fiorentini, ma sulla ribattuta sono ancora più reattivi i padroni di casa, con dalla Malva che ribadisce in rete il 4-0 dei suoi. Tenta una reazione l’Argentana che accorcia con Coletti: finisce 4-1.