’Battaglia tra Portieri’, in via del Campo il primo evento nazionale targato Acli

Grande successo in via del Campo per la quarta tappa del primo torneo nazionale ‘Battaglia tra Portieri’, organizzata dall’Acli San Luca San Giorgio in collaborazione con Maurizio Iorio e Leonardo Cammarino, gli ideatori della manifestazione. Basti pensare che presso il centro sportivo della società presieduta da Alfredo Corallini si sono cimentati ben 66 portieri provenienti da tante città diverse quali Milano, Vicenza, Rimini, Mantova e naturalmente Ferrara. Gli estremi difensori – suddivisi nelle categorie Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Over – si sono affrontati in percorsi ad eliminazione diretta fino a giungere alla finalissima.

Nello specifico, nelle sfide uno contro uno, ogni portiere aveva a disposizione cinque calci di rigore, con passaggio del turno riservato a chi ne trasformava di più. I vincitori delle varie categorie (Andrea Pancaldi di Crevalcore tra i Piccoli Amici, Isaia Zornetta di Cittadella tra i Pulcini, Davide Barini di Milano tra gli Esordienti, Matteo Macciardi dell’Acli San Luca San Giorgio tra i Giovanissimi, Stefano Riberti di Comacchio tra gli Over) parteciperanno alla fase finale in programma a Cairo Montenotte (provincia di Savona) il 24 giugno.

Una curiosità: nella categoria Giovanissimi l’ultimo atto si è disputato tra due portieri dell’Acli San Luca San Giorgio, Matteo Macciardi e Francesco Zappaterra.

s. m.