Beffa Sant’Agostino: i playout sono in bilico

"Una splendida giornata di sport legata alla salvezza diretta dei ramarri, senza passare dalla lotteria dei play out grazie alla splendida vittoria ottenuta con il Sanpaimola e della concomitante sconfitta del Classe, è stata guastata da una beffa colossale". Affida a Facebook la delusione per il finale di stagione il presidente del Sant’Agostino, Bruno Lenzi. La gioia della salvezza strozzata in gola per un errore tecnico del Diegaro, "che ha effettuato sei sostituzioni nel corso dei 90 minuti invece delle cinque consentite dal regolamento, cosa che, se confermata dal referto arbitrale, porterà il giudice sportivo a decretare il 3 a 0 a tavolino per il Classe, che così otterrà ingiustamente il diritto di disputare i play out proprio contro di noi. È grande l’amarezza e il senso di ribellione, perché una salvezza diretta ottenuta sul campo, dopo tanti mesi di sofferenza e frutti di un duro lavoro da parte di tutti, rischia di essere vanificata da un "errore" umano a pochi secondi dal termine di un campionato logorante e infinito".

Il Sant’Agostino però non demorde: "Lotteremo contro questa ingiustizia dentro e fuori dal campo fino all’ultimo respiro e con ogni mezzo. Ma se domenica saremo chiamati a scendere in campo nei play out, i ragazzi dovranno metabolizzare la rabbia e lo sconforto di questi momenti in furore agonistico, dovremo moltiplicare i cori e gli incitamenti per spingere il cuore ramarro al di là dell’ostacolo. Ci siamo guadagnati la salvezza sul campo, con lealtà e correttezza e ce la riprenderemo senza se e senza ma". Il punto raccolto in casa con il Russi ha invece consentito al Masi Torello Voghiera di salvarsi senza passare dai play out. "E’ stata una partita bella, combattuta, intensa tra due buone squadre – è il commento del direttore sportivo Juri Roda – che ha messo a confronto due grandi attaccanti, autore entrambi di una doppietta: Salamone e Cazzadore". Quest’ultimo non è stato ancora confermato. "Farò di tutto per trattenerlo – mette le mani avanti il nocchiero del mercato tricolore –, oltre che grande giocatore si è dimostrato uomo spogliatoio". Vanzini potrebbe lasciare, "ma non è detto. Vorrei confermare la maggior parte dei giocatori di questa stagione e inserire 4-5 elementi per alzare il livello". Si parla di un ritorno di Gessoni e Gherlinzoni. "Gessoni potrebbe tornare, Gherlinzoni è difficile. Se volesse tornare lo prenderei a braccia aperte. Con mister Galletti abbiamo già cominciato a mettere le basi del mercato e costruire uno staff importante per evitare quegli alti e bassi che hanno condizionato il nostro rendimento".

Franco Vanini