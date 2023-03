"Bel campionato, ma ora dobbiamo continuare così"

Una vittoria che permette a Cento di brindare al secondo posto al termine della stagione regolare. I ragazzi di Mecacci espugnano il campo di Chieti al termine di una gara molto più complicata di quanto il punteggio possa dimostrare.

Decisiva ancora una volta la prestazione di Derrick Marks, che chiude con 32 punti ma soprattutto con tanti canestri importanti ogni volta che i padroni di casa provavano a riprendersi il ritmo della gara. A fine gara è proprio Marks a spiegare la sua partita e quella di tutta la squadra.

"Sono partito bene e ho continuato a rimanere aggressivo. Ho trovato subito il mio ritmo sin dall’inizio e ho continuato a tirare e la palla continuava ad entrare". Il primo passo per Cento è compiuto, ora comincia la fase ad orologio che potrebbe essere come una stagione completamente nuova per una delle sorprese di questo campionato. "E’ stata una vittoria importante per noi perché dimostra che siamo rimasti concentrati per tutta la stagione su quello che era il nostro obiettivo.

Nessuno a inizio stagione pensava che Cento potesse conquistare il secondo posto e invece ci siamo riusciti. Ma adesso il nostro percorso non è ancora finito. Dobbiamo continuare in questo modo".

