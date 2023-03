Bella prova per i giovani matildei

Bellissima la giornata di concentramento svoltasi al Polo Natatorio di Rovigo che ha visto i piccoli pallanuotisti di Bondeno alla primissima esperienza in acqua. La squadra di Piscine Coperte Bondeno allenata da Gianmarco Quaiotti con la supervisione tecnica del coach Luca Capponcelli è composta da ragazzi di 11 e 12 anni: Baruffa Damiano, Marchetti Cristian, Leonardo Chiari, Davide Calzolari, Alessio Battipaglia, Capponcelli Diego e Fabio Lupi.

Se la sono giocata fino alla fine in tutti i match. Positivo il riscontro del coach Capponcelli: "Pieni di entusiasmo, i ragazzi, hanno messo il massimo dell’impegno. Infatti sono riusciti a fermare diverse occasioni da gol degli avversari e crearne altrettante che non sono andate a buon fine solo per la troppa precipitazione". Si accoda nei commenti il giovane allenatore Quaiotti, anch’esso alla sua prima esperienza: "Era difficile per loro gestire l’emozione della prima partita di pallanuoto in assoluto contro, quindi più che comprensibile vederli inizialmente spaesati. Poi abbiamo gestito l’emozione costruendo così buon gioco".