Bella questa Accademia, sbanca e resta in testa

Davanti ad una grande cornice di pubblico, impreziosita da una delegazione del gruppo Curva Ovest Ferrara, l’Accademia Spal stende il Modena nel derby della poule promozione di Eccellenza regionale femminile, consolidando in questo modo il primo posto in classifica che significherebbe promozione in serie C. A due giornate dalla fine della competizione, le biancazzurre sono a +2 sul Felino, +4 sul Fossolo e +5 sul Modena. A Vigarano Mainarda finisce 1-0 per la squadra di Panico, con rete decisiva di Grecu nella ripresa. Nei primi minuti di gioco domina l’equilibrio e lo studio reciproco tra le due formazioni, ma la prima occasione è per le biancazzurre con una conclusione di Lorenzon che termina larga.

L’Accademia Spal sembra prendere il sopravvento, invece il quarto d’ora finale della prima frazione si rivela a tinte gialloblù, con le ospiti che nel giro di pochi minuti sfiorano il vantaggio in due occasioni, prima con il pallonetto di Monzani e poi con la potente conclusione su punizione di Sarego. Prima dell’intervallo il Modena ha altre due ghiotte occasioni per rompere l’equilibrio, ma Italiano con la respinta su Monzani e Williams con il salvataggio provvidenziale su Paini tengono il risultato inchiodato sullo 0-0.

In apertura di secondo tempo le due squadre non si sbilanciano, e l’unica occasione degna di nota è per Fratini con una bella azione personale. A metà della ripresa è sugli sviluppi di un calcio d’angolo che arriva il gol-vittoria dell’Accademia Spal: Lorenzon serve un cross perfetto per la testa di Grecu, che salta più in alto di tutte ed insacca la rete dell’1-0 (nella foto Spal, l’esultanza).

Nel finale il Modena ha prova to in tutti i modi l’assalto alla ricerca del pareggio, ma le spalline fanno buona guardia, anzi sfiorano anche il secondo gol in contropiede con Tinelli e Hassanaine.

E quindi non resta che continuare a sperare nella promozione in serie C.

s.m.