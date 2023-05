Belletti: "Un onore sfidare la Effe"

Finalmente vittoria. Dopo cinque sconfitte consecutive, a Cremona la Tramec ritrova il sorriso nell’ultima sfida della fase ad orologio. Un successo che accompagna i biancorossi nel migliore dei modi verso i playoff, dove il tabellone metterà di fronte a Mecacci e ai suoi ragazzi la Fortitudo di Dalmonte. Nessun calcolo particolare alla vigilia, Cento al Pala Radi ha giocato la sua partita e ha interrotto non solo la striscia negativa nel girone giallo, ma anche quella contro la Vanoli, che prima di domenica si era assicurata tutti e tre i precedenti stagionali. "La squadra stava giocando un bel basket, di qualità, e credo si sia meritata ampiamente questa vittoria – commenta il ds Ivan Belletti, che già nelle scorse settimane aveva predicato calma riguardo al momento negativo a livello di risultati che stava attraversando la Tramec, conscio che prima o poi la vittoria sarebbe arrivata, anche in questa fase ad orologio –. Vincere in casa di Cremona, una delle squadre più forti della Serie A2, è un premio per i ragazzi e per tutto il gruppo: è l’ennesima big che siamo riusciti a battere quest’anno e questo rappresenta per noi tutti un motivo di grande orgoglio. Abbiamo chiuso il girone con il punto esclamativo, nonostante qualche sconfitta: vittorie come questa rimarranno nella storia".

E fin qui, tutto bene. Meno bene invece l’infortunio di Toscano, che nel match di due giorni fa ha subito una ricaduta: si tratta dello stesso problema al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese e che rischia di fargli perdere anche i playoff. "Siamo un po’ preoccupati, non posso nasconderlo, perché è una recidiva alla lesione che ha subito un mese fa. Vedere Daniele in lacrime al termine della partita mi ha fatto star male. In questi giorni faremo tutti gli esami del caso e vedremo se riuscirà ad essere a disposizione. E’ un ragazzo d’oro e si meriterebbe di giocare al massimo questi playoff". Un’annata non certo fortunata dal punto di vista infortuni per la Benedetto, che però ha saputo sempre rimboccarsi le maniche e ripartire, quello che proverà a fare nuovamente da domenica, giorno di gara-1 dei quarti playoff contro la Fortitudo.

"Sarà un’occasione storica per la Tramec e per tutta la città: se ad inizio anno mi avessero detto che ci saremmo giocati una serie contro la F, e con il fattore campo a favore, li avrei presi per matti. Affrontarli sarà un onore. Saranno agguerritissimi, con Banks, poi, ancora di più: lui, Fantinelli, Aradori, Cucci e Candussi, sono un quintetto da Serie A o comunque costruito per cercare di vincere il campionato. Proveremo a fermarli coi nostri mezzi e godendoci il momento, come abbiamo sempre fatto".

Giovanni Poggi