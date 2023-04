Bene under 18 e 17 Stoppata l’under 15

Due vittorie e una cocente delusione per le selezioni nazionali giovanili della Spal. Vittoria rotonda per l’under 18 guidata da mister Pedriali, che si impone per 3-0 sul Cagliari grazie alla doppietta di Carrozzo e alla rete su punizione dal limite di Longoni. Gli spallini controllano senza difficoltà il match, colpendo anche due legni con lo stesso Longoni e D’Agata, e mantengono sei lunghezze di vantaggio sul Torino terzo quando mancano quattro giornate al termine della stagione regolare. Chiude il proprio campionato con un bel successo esterno la selezione under 17 di mister Pensalfini, che sul campo del Monza vince 1-2 in rimonta con i gol nella seconda frazione di Antonciuc e Badalì. I biancazzurri concludono così il proprio campionato al decimo posto. Si ferma invece al primo turno l’avventura ai playoff della Spal under 15 di mister De Gregorio che viene superata nettamente (1-4 il punteggio finale) dall’Udinese sul terreno del centro sportivo Gibì Fabbri. A rompere l’equilibrio e portarsi avanti sono proprio i biancazzurri dopo soli due minuti di gioco con la rete di Colpo, ma nel secondo tempo i friulani pareggiano e poi dilagano con le marcature di Antoniazzi, Palma e Visintini.