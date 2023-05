Benini, capitano del Casumaro, piace a Pontelagoscuro e X Martiri

La prossima settimana sarà decisiva per le tante operazioni che la Portuense ha in piedi, a cominciare da Tommaso Pittaluga, che incontrerà sia patron Antonio Cavallari che il direttore sportivo Alessandro Baiesi. Il Mesola lo vorrebbe confermare, ma non disdegna l’offerta del club rossonero; se non dovesse andare in porto Baiesi, la dirigenza ha sondato la disponibilità di Canova, trentenne con i piedi buoni, negli ultimi anni in Eccellenza a Medicina e Castenaso. Per la difesa restano vive le piste che portano al difensore centrale della Comacchiese Sorrentino e Valesani del Masi Torello Voghiera. Baiesi inoltre spera di portare in dote a Ruggero Ricci l’esterno difensivo Covezzi del Pontelagoscuro. Ricci sta spingendo anche per Evali e Molossi, che ha già allenato, ma per l’attacco solleticano Cavallari di più le trattative per Vinci del Casumaro, sulle cui tracce c’è però Secchieroli, nuovo direttore sportivo del Sant’Agostino. Per l’attacco si vola alto: "Ho parlato con Salomone del Russi (capocannoniere di Eccellenza), ma prima deve risolvere il problema post alluvione, perché abita a Faenza, investita dalla piena. In settimana incontrerò Cazzadore, un giocatore che avevo trattato anche la scorsa estate". Il capitano del Casumaro Francesco Benini interessa a X Martiri e Pontelagoscuro. L’ex allenatore del Casumaro Panzetti è il nuovo mister della neo promossa Alberonese, infine il Molinella è in pressing su Pagani.