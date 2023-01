Bergossi e Mangolini protagonisti a Migliaro

Mattia Bergossi e Caterina Mangolini vincono alla ‘prima’ del trofeo ‘otto comuni’. In piazza XXV Aprile a Migliaro nel Comune di Fiscaglia ha preso il via la 47^ edizione dello storico trofeo di corsa su strada a tappe. Un appuntamento podistico che è ritornato dopo l’ultima edizione del 2020, conclusasi anzitempo proprio con la gara di Migliaro, per lo stop imposto dall’inizio dell’emergenza pandemica. La risposta dei podisti è stata molto positiva con quasi 350 iscritti complessivi tra competitivi, giovanili e non competitivi, soddisfazione degli organizzatori per questa ripresa del trofeo ‘otto comuni’. Il programma consolidato ha visto partenze differenziate per distanza e categoria, che varranno poi per ogni singola tappa. I primi a partire sono stati quelli delle categorie primi passi, pulcini ed esordienti sulla distanza dei 500 metri, a seguire quelli dei ragazzi e cadetti che hanno percorso 1500 metri. Al termine ha preso il via la gara della categoria adulti femminili e maschili, che hanno percorso una distanza complessiva di 6 km lungo le vie del centro ed un tratto sterrato. Una corsa che ha visto giungere per primo a braccia alzate il giovane portacolori della Proethics Mattia Bergossi, allungando nel finale e distanziando Daniele Berto. Diverse le società provenienti dal territorio ferrarese, ma anche diverse da fuori provincia, come da Rovigo, Taglio di Po, Porto Tolle e Adria, Bologna. La classifica degli ‘assoluti’ per le categorie allievi e adulti. Tra gli allievi maschili vittoria per Federico Zuffoli (Faro Formignana) 21,35, seguono Andrea Pedrazzi (Proethics) 21,38 e Ludovico Dondi (Proethics) 23,24. Tra le ragazze vittoria di Melissa Pezzini (Pol. Centese) 25,37, seconda Valentina Soriani 26,05 e terza Rebecca Foscardi (Proethics) 47,40. Negli assoluti adulti, in quella maschile vittoria per Mattia Bergossi (Proethics) 19,57, precedendo rispettivamente Daniele Berto (Assindustria sport) 20,03 e Federico Soriani (Quadrilatero) 20,45. Tra le donne bella vittoria per Caterina Mangolini (Atletica Delta Ferrarese) 22,25, seguono Ilaria Baraldi (Proethics) 24,10 e Rosanna Albertin (Corriferrara) 24,15. Il calendario completo del trofeo ‘otto comuni’ proseguirà nel mese di gennaio con altre tre tappe: il 15 a Mezzogoro, il 22 a Formignana, mentre il 29 a Jolanda di Savoia, valida come gara jolly con i punti che varranno doppio. La quinta e ultima tappa, invece, si terrà a Copparo il 2 febbraio dove si svolgeranno le premiazioni finali.

Mario Tosatti