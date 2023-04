Bergossi e Melloni più veloci a San Giorgio

Un ‘San Giorgio’ di corsa e camminando in allegria. In una bella e calda domenica si è svolta domenica mattina, nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono, la ‘cammina con noi a San Giorgio’, che quest’anno si è abbinata ad una classica del podismo ferrarese, ovvero, la 48^ edizione della ‘caminada par San Zorz’. Quest’anno, infatti, i due eventi si sono sommati con l’organizzazione congiunta tra la contrada Borgo San Giorgio e Polisportiva Ferrariola, il tutto con il patrocinio del Comune di Ferrara, Avis provinciale e comunale Ferrara e Uisp comitato Ferrara. In totale sono stati oltre 400 i partecipanti che hanno colorato ed animato il piazzale antistante la quattrocentesca Basilica di San Giorgio, proprio di fronte alla sede della contrada. Il percorso abbastanza breve (6,5 km) ha favorito la presenza di molti camminatori non abituali e famiglie, diverse delle quali anche con il proprio fedele amico a quattro zampe.

La corsa podistica era a carattere ludico motorio e non era prevista alcuna classifica e premiazione individuale, ma solo di gruppo, questo abbinato la tradizionale trofeo Avis Ferrara. A dovere di cronaca, comunque, i più veloci sono stati Mattia Bergossi (Proethics) tra gli uomini e Sara Melloni (Corriferrara) come prima donna.

Alle premiazioni dei gruppi più numerosi, vinta dalla Quadrilatero Ferrara, si sono alternati Gianni Bosi, presidente La Ferrariola e storico organizzatore della ‘caminada par san zorz’, Alessandro Cattabriga, organizzatore per la contrada Borgo San Giorgio ed in rappresentanza di Avis Ferrara, oltre al presidente di contrada Borgo San Giorgio, Luca Sivieri.

Il calendario podistico ferrarese riprenderà la settimana successiva, che riserverà come prossimo appuntamento, il più storico del territorio, ovvero, quello del ‘giro podistico della mura’ previsto per domenica 1° Maggio all’ippodromo di Ferrara.

Un’edizione speciale, in quanto sarà la cinquantesima.

Mario Tosatti