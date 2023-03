Berra-Pontelagoscuro, vincere per inseguire la Centese

Scontro diretto per il vertice della classifica di Prima categoria oggi pomeriggio (ore 15) a Berra. In riva al Po arriva il Pontelagoscuro secondo in classifica, bisognoso di punti dopo essere stato scalzato dalla Centese dal primo posto grazie a un ruolino di marcia indiavolato: in un mese la squadra di Luca Fantuzzi ha lasciato per strada una decina di punti e ora sono 4 quelli di distacco dai biancocelesti.

Anche a Berra c’è poco da stare allegri: "Veniamo da due risultati negativi – dice Diego Grassi, l’allenatore – ci hanno tolto un po’ di tranquillità, la soglia di sicurezza per i playoff si è assottigliata da quattro a un solo punto e vogliamo risalire".

Il Ponte all’andata vi diede una delusione.

"Con l’anticipo di oggi comincia un ciclo durissimo di scontri diretti: oltre al Ponte avremo, in successione, il Consandolo e la Centese: in pratica ci giochiamo il nostro futuro in queste tre partite.

Per quanto riguarda il Ponte, all’andata abbiamo perso, ma faccio presente che negli altri precedenti siamo in vantaggio".

Brutte notizie per l’infermeria: "Purtroppo non siamo al completo – riprende mister Grassi – mi mancano cinque o sei elementi, spero almeno di recuperarne un paio alla causa.

L’assenza più pesante è quella di Granata, il nostro capocannoniere con 14 gol, il terzo nella graduatoria del girone. Ma mancheranno anche Stabellini, Zucconelli e Guariento".

