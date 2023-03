Bertetti, l’ultimo canestro del Kleb "Finale triste, non lo meritavamo"

"E’ stato un colpo tremendo, noi abbiamo sputato sangue fino alla fine". Sono stati di Gianmarco Bertetti (nella foto) gli ultimi due punti dell’era Kleb Basket, un canestro che rimarrà nella storia e che a distanza di pochi giorni ha segnato l’epilogo del campionato dei biancazzurri. Il play biellese, che già nella sua città natale aveva vissuto momenti del genere soltanto pochi mesi fa, si è accasato a Udine per questo finale di stagione nel quale lotterà per obiettivi importanti, a fianco di compagni come Gentile e Gaspardo.

Gianmarco, innanzitutto come sta andando l’ambientamento?

"Domenica ho esordito nel derby con Cividale, c’era un’atmosfera pazzesca ed è stato bello partire in quel modo. Avrò un ruolo totalmente diverso rispetto a quello che avevo a Ferrara, mi si chiede di spezzare la partita entrando dalla panchina e di portare tanta energia".

Ha realizzato di essere compagno di squadra di Alessandro Gentile?

"Gliene ho parlato a cena, fino a sei o sette anni fa lo vedevo calcare i campi di Eurolega, ora ci gioco assieme. Il primo impatto con lui è stato super, domenica era squalificato ma mi ha dato subito dei consigli importanti". Torniamo a Ferrara…

"Sì, è stato bruttissimo. Eravamo un gruppo unito, si lavorava sempre alla grande, anche dopo le sei sconfitte di fila. Prima della partita con Nardò avevamo vissuto una settimana particolare, ma con la speranza che tutto si potesse risolvere. Non è un caso che abbiamo giocato una delle partite migliori della stagione, ci aveva liberato la mente".

Poi l’epilogo più triste. Se lo aspettava?

"No, nessuno ci è venuto a dire niente. Non ce lo meritavamo noi, non se lo meritava la gente di Ferrara. Abbiamo sputato sangue per quella maglia fino all’ultimo".

Che cosa ha rappresentato per lei questa esperienza?

"Sicuramente il mio trampolino di lancio, se ora sono in una piazza come Udine è grazie a questi mesi al Kleb. A Biella l’anno scorso avevo già vissuto una situazione del genere, ma perlomeno si era arrivati a fine campionato senza nemmeno uno stipendio pagato in ritardo, e poi si era deciso di non ricominciare. Così è proprio brutto".

Qualche ringraziamento?

"Innanzitutto a coach Leka, mi ha sempre aiutato e mi ha responsabilizzato tanto. Poi i due assistenti Carretto e Maione, tutto lo staff, voi giornalisti e i tifosi. Ho trovato persone speciali, la vicinanza e il supporto che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni si vedono raramente. So come ci si sente, ma sono fiducioso che a Ferrara si possa ricostruire qualcosa di bello".

Jacopo Cavallini