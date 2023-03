Bezzi non basta, la Comacchiese sprofonda

COMACCHIESE

1

VALSANTERNO

2

Nuovo naufragio in laguna per i rossoblù e stavolta è proprio finita. I romagnoli della Valsanterno, una squadra che all’andata aveva salvato in casa a stento la pelle, al ritorno ha fatto pesare le maggiori motivazioni: da una classifica drammatica e una possibile salvezza in extremis. Il vantaggio ospite arriva su calcio piazzato, la difesa lagunare è disattenta, Bali al 20’ raccoglie di testa e insacca. La reazione rossoblù è flebile, tanto che al 35’ arriva il raddoppio. Lancio di quaranta metri per Tonini, Sorrentino si fa scavalcare, l’attaccante controlla in corsa e poi trova il diagonale vincente. Nel secondo tempo Cavallari si fa sentire negli spogliatoi, c’è una bella reazione della Comacchiese, che costringe la Valsanterno a difendersi nella propria metà campo. Una pressione che dà frutti al 15’, un gol che porta la firma di Bezzi, uno splendido tiro a giro che si insacca nel secondo palo. C’è ancora mezz’ora di tempo per rimontare, ma la Comacchiese non riesce a costruire delle altre azioni degne di nota, se non una sterile supremazia territoriale.

Oscar Cavallari allarga le braccia: "E’ il solito copione: sbagliamo approccio e ci svegliamo solo quando di prendono a cazzotti. Se poi ci mettiamo che il vento era un handicap per coloro che dovevano attaccare e poi il condizionamento psicologico, ecco che si spiega la sconfitta interna". La Comacchiese ha virtualmente staccato il biglietto di ritorno in Promozione. "Avevamo una flebile speranza di salvezza – riprende l’allenatore della Comacchiese – il ko di ieri è in sostanza una sentenza. Dispiace molto, ha pesato in modo determinante il rendimento del girone di andata e le tante assenze concentrate nel reparto offensivo".