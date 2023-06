Biancazzuri in ritiro dal 16 al 26 luglio

La Spal partirà per il ritiro di Mezzana domenica 16 luglio, e si allenerà nella località della Val di Sole – sede della preparazione estiva biancazzurra già nel 2021 e nel 2022 – fino a mercoledì 26 luglio. Sono filtrate le date ufficiali del ritiro della Spal in Trentino, dove si disputeranno anche alcune amichevoli che risultano però ancora in via di definizione. Come ogni anno però la partenza per il ritiro sarà preceduta da alcuni giorni di lavoro presso il centro sportivo Gibì Fabbri, funzionali soprattutto all’esecuzione dei test medici e fisici di rito. È prevedibile quindi che il raduno dei biancazzurri possa essere fissato intorno a mercoledì 12 luglio. Tra poco più di due settimane quindi la nuova Spal sarà attesa in via Copparo per il primo giorno di scuola.