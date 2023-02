Biancazzurri a Marassi, trasferta non impossibile

FERRARA

Un punto di media in casa e uno di media in trasferta. Il bilancio della Spal è impietoso, ma se il ruolino di marcia dei biancazzurri al Mazza è inaccettabile (solo Benevento e Venezia hanno fatto peggio davanti al proprio pubblico), quello lontano da Ferrara è in linea con quello di una squadra che deve salvarsi. Sono ben sei infatti le squadre di serie B che fuori casa hanno una media-punti inferiore a quella di Dickmann e compagni, dal Como al Cosenza passando per Ternana, Perugia, Cagliari e Brescia. Peccato che la tendenza sia negativa anche sotto questo aspetto (la Spal è finita ko nelle ultime due trasferte, a Cagliari e Venezia), con mister Oddo chiamato a imprimere un cambio di marcia pure in campo avverso. A partire dal match in programma a Marassi contro il Genoa, secondo in classifica e favoritissimo nella corsa alla promozione diretta in serie A assieme alla capolista Frosinone. Sembrerebbe un incontro dall’esito scontato, ma il Grifone – nonostante il supporto di quasi 25mila tifosi – è una delle tante squadre di cadetteria che si esprime meglio fuori casa. Proprio come la Spal, che quindi deve approfittare delle occasioni che la squadra di Gilardino – chiamata a vincere dopo il mezzo passo falso di Modena – le concederà.

Al Ferraris i rossoblù non stanno certo mantenendo un ritmo-promozione, se si considera che in 12 gare hanno un bilancio di cinque vittorie, sei pareggi e una sconfitta. Sono tante le squadre che hanno strappato almeno un punticino nella tana del Grifone, mentre il Cittadella ad inizio dicembre ha addirittura sferrato il colpaccio. Osservando i numeri, colpisce la sterilità offensiva del Genoa davanti al proprio pubblico: appena 12 gol segnati in altrettante gare. Solo il Benevento in casa ha realizzato meno reti, sintomo di una squadra che fatica a concretizzare la mole di gioco prodotta di fronte ad avversari che a Marassi tendono a chiudersi e ripartire in contropiede. È un atteggiamento che la Spal ha dimostrato di saper interpretare bene in diverse occasioni, anche se naturalmente non bisognerà rinunciare a colpire.

Dall’inizio della stagione comunque le principali soddisfazioni sono arrivate fuori casa in occasione di partite dal pronostico apparentemente chiuso (pareggi contro Bari e Ternana, e vittorie contro Parma e Reggina), e chissà che la rimonta della Spal di Oddo non possa iniziare proprio dallo stadio più prestigioso della categoria.

Stefano Manfredini