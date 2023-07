Biancazzurri, buona la prima Parravicini trascina alla goleada

Finisce con un rotondo successo per 11-0 il primo test precampionato della Spal. Al centro sportivo di Mezzana, i biancazzurri travolgono la Rappresentativa Val di Sole al termine di una gara che in questo momento della preparazione non può certamente considerarsi indicativa. La prima Spal di Di Carlo scende in campo col 4-3-3, con Alfonso tra i pali, Fiordaliso, Peda, Arena e Tripaldelli in difesa, Boccia, Murgia e Parravicini a centrocampo, e tridente composto da Orfei, Antenucci e D’Orazio. Nella ripresa poi naturalmente il tecnico di Cassino mischia le carte, gettando nella mischia Galeotti (poi sostituito da Meneghetti) in porta, Dickmann, Breit, Dumbravanu e Saiani in difesa, Puletto, Murgia e Celia in linea mediana, D’Orazio, Rabbi e Rao in attacco. Cinque gol nel primo tempo, sei nella ripresa, col baby Parravicini (classe 2005, reduce dalla conquista dello scudetto under 18) mattatore dell’incontro con una tripletta.

Da segnalare anche le doppiette messe a segno da Orfei e Rabbi, inoltre timbrano il cartellino D’Orazio, Antenucci, Rao e Saiani. In amichevoli come questa però spesso e volentieri fa più notizia chi non scende in campo. È il caso di La Mantia e Maistro, due giocatori con le valigie già pronte destinazione serie B. Per motivi diversi invece non vengono utilizzati Meccariello e Contiliano, ma soprattutto per quest’ultimo non esiste alcun rischio di cessione. Lunedì prossimo alle 18 a Dimaro (ad una manciata di chilometri di distanza dal quartier generale della Spal) è in programma il secondo e ultimo test che verrà effettuato nel corso del ritiro. L’avversario di turno è tra i più affascinanti possibili, il Napoli campione d’Italia. Per la squadra di Di Carlo comunque la priorità è proseguire la preparazione senza intoppi, in vista di un avvio del campionato del quale ancora non ci sono certezze.

