Biancazzurri in campo mercoledì 4 ottobre

Per diversi anni, per la Spal e i propri tifosi la Coppa Italia ha rappresentato un palcoscenico prestigioso, nel quale poter affrontare anche le big del calcio italiano. Come accaduto nella stagione 2020-21, quando i biancazzurri – che partecipavano al campionato di serie B – arrivarono ai quarti di finale contro la Juventus. La retrocessione impone alla Spal la partecipazione alla Coppa Italia di serie C, che doveva scattare prima dell’inizio del campionato e che invece comincerà in autunno. Per la precisione mercoledì 4 ottobre, quando è fissato il primo turno eliminatorio. Ecco le altre date della competizione, che prevedibilmente sarà un banco di prova per giovani e seconde linee: mercoledì 8 novembre secondo turno eliminatorio, mercoledì 29 novembre ottavi di finale, mercoledì 13 dicembre quarti di finale, mercoledì 24 gennaio e mercoledì 28 febbraio semifinali di andata e ritorno, martedì 19 marzo e martedì 2 aprile finale di andata e ritorno.