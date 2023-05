Biancazzurri nel cuore, il messaggio di tanti ex

Stefano

Manfredini

itorneremo". Mariano Arini e Gianmarco Zigoni, due tra i protagonisti della promozione in serie A della Spal 2016-17, hanno curiosamente scelto la stessa parola – abbinandola a fotografie significative di quella stagione da incorniciare – per esprimere al tempo stesso la delusione per la retrocessione e il desiderio di rivederla prima possibile nel calcio che conta. Due giocatori che poi non furono confermati nel massimo campionato, ma che continuano a seguire con passione le vicende biancazzurre. Ora giocano entrambi in serie C, Arini nella Pergolettese e Zigoni nella Juve Stabia. Ma che fine hanno fatto gli altri eroi della promozione? Partiamo naturalmente da mister Leonardo Semplici, che alla guida dello Spezia ha appena messo ko il Milan ed insegue una salvezza tutt’altro che agevole in serie A. Giocano nel massimo campionato cinque atleti di quella Spal. Alex Meret ha conquistato lo scudetto da protagonista assoluto con la maglia del Napoli. Manuel Lazzari è alla quarta stagione di fila nella Lazio, Kevin Bonifazi milita nel Bologna, mentre Michele Castagnetti e Paolo Ghiglione annaspano nei bassifondi della classifica con la Cremonese. Sono sette quelli che invece hanno affrontato la Spal da avversari in cadetteria. A partire da due ex capitani biancazzurri che giocano nel Bari: Francesco Vicari e soprattutto Mirco Antenucci. Andrea Beghetto e Alberto Cerri restarono solo nel girone di andata di quella stagione, e attualmente sono in forza al Venezia e al Como. Tommaso Silvestri sta disputando un bel campionato nel Modena, mentre Pasquale Schiattarella – una delle anime di quella cavalcata trionfale – gioca nel Benevento, già retrocesso matematicamente in serie C come la Spal. È ancora in piena corsa per la salvezza invece il Cosenza di Mattia Finotto, che a gennaio ha lasciato Ferrara – dove giocava col contagocce – compiendo una scelta piuttosto lungimirante. Molto nutrito anche il gruppo di ex biancazzurri che giocano in serie C. Oltre ai già citati Arini e Zigoni, troviamo Paolo Branduani nel Crotone, Filippo Costa nel Foggia e Michele Cremonesi, neopromosso in B con la Reggiana.

E poi ancora Gabriele Marchegiani nel Trento, Simone Pontisso nel Catanzaro e Luca Mora nel Pescara. Il filosofo ha giocato nella Spal fino alla scorsa stagione e avrebbe fatto carte false pur di restare in biancazzurro. Invece, la società di via Copparo non gli ha rinnovato il contratto ed è ripartito da Pescara, dove ha collezionato 33 gettoni segnando cinque reti. Nei campionati dilettantistici giocano ancora i vari Daniele Gasparetto, Eros Schiavon e Mirco Spighi. Nicolas Giani l’ultima stagione è rimasto fermo, infine hanno appeso le scarpette al chiodo Cristiano Del Grosso e Sergio Floccari. Pure quest’ultimo – dopo il ritiro – non ha mai nascosto che sarebbe rimasto volentieri in casa Spal, magari con un ruolo dirigenziale. Il popolo biancazzurro vuole ripartire da figure di questo tipo, ritrovando la ‘spallinità’ perduta.

La palla ora passa al presidente Tacopina.