Biancazzurri, oggi la semifinale contro la Roma Pedriali: "I ragazzi sono carichi e stanno bene"

È il giorno di Roma-Spal, semifinale del campionato under 18 in programma alle 17 allo stadio Del Conero di Ancona e trasmessa su Dazn e sul sito Figc. "Dal punto di vista fisico la squadra sta bene – assicura Massimo Pedriali, tecnico della Spal under 18 –. Negli ultimi 15 giorni ho avuto il gruppo al completo, compresi i ragazzi che durante l’anno sono stati stabilmente aggregati alla formazione Primavera, potendo così provare varie soluzioni. Dal punto di vista mentale i ragazzi sono carichi, consapevoli che giocare una partita simile sia un’opportunità importante da sfruttare. Arrivare alle finali nazionali è stato l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, ma sapevamo che nel nostro girone c’erano squadre fortissime e non sarebbe stato per nulla facile riuscirci. Oggi però siamo qui e faccio i complimenti ai miei ragazzi, che sono stati capaci di raggiungere un risultato importante non arrendendosi mai davanti alle difficoltà. Ci giochiamo questa partita a viso aperto, sapendo che la Roma è una grande squadra, ma consapevoli che abbiamo importanti energie fisiche e mentali e tanta voglia di conquistare un traguardo storico".