Biancazzurri sconfitti per 2-1 Celia resta in città

È terminato 2-1 per il Parma il test (ufficialmente un allenamento congiunto) effettuato ieri sul terreno del centro sportivo di Collecchio. Le squadre di Pecchia e Di Carlo hanno disputato un tempo da 45 minuti e uno da mezz’ora, consentendo a tutti gli elementi a disposizione di mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa dei rispettivi campionati. È stato il Parma a passare in vantaggio, con Bonny che a pochi minuti dall’intervallo ha lasciato partire un preciso tiro da fuori area che si è insaccato sul secondo palo. Nella seconda frazione di gioco i ducali hanno raddoppiato con Charpentier, che con un perfetto tap-in all’interno dell’area ha sfruttato l’assist dalla destra di Hernani. Nel finale però i biancazzurri hanno accorciato le distanze su calcio di rigore, conquistato da Puletto e trasformato da Siligardi che dal dischetto ha spiazzato il portiere gialloblù. Archiviata la seduta col Parma, la squadra di Di Carlo tornerà in campo già stamattina per un allenamento al centro sportivo Gibì Fabbri.

Mercato. Si è chiusa senza colpi di scena la trattativa tra Lecco e Spal per Raffaele Celia. Il laterale mancino rimane a Ferrara, dove mister Di Carlo avrà quindi a disposizione un giocatore di spessore in più per puntare alla promozione. In realtà nell’ultima settimana – quella nella quale il club lombardo ha usufruito di una proroga per completare la campagna acquisti – non si sono registrati contatti tra le due società. Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo acquisto per lo staff tecnico biancazzurro, che dall’inizio del precampionato lo ha utilizzato col contagocce.

