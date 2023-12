Biancazzurri tra i piccoli di Cona: "Così regaliamo un sorriso"

Anche quest’anno si è rinnovato l’appuntamento con la consegna dei doni targati Spal e Basket Ferrara ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’ospedale di Cona, in collaborazione con Associazione Giulia. Si tratta della decima edizione alla quale hanno partecipato il prefetto Massimo Marchesiello, l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Coletti, la direttrice generale delle Aziende sanitarie Monica Calamai, la professoressa Agnese Suppiej, direttrice della Pediatria, i vertici delle società sportive ferraresi e alcuni giocatori. "L’Associazione Giulia è ben radicata sul territorio e riesce sempre a fare cose bellissime – commenta il prefetto –, come testimoniano i ringraziamenti di una mamma che ho appena sentito". Non si sono tirate indietro Spal e Ferrara Basket: "È un onore e un privilegio essere qui e donare un sorriso a chi è meno fortunato – assicurano i rappresentanti delle società –. Vedere sport, salute, associazionismo ed istituzioni assieme in questo periodo è davvero molto gratificante". La Calamai invece ha sottolineato "la sinergia che è stata creata con le istituzioni e l’universo associazionistico. In un concetto di ‘one health’ e ‘planetary health’, sono tanti i soggetti che partecipano al raggiungimento di un grado di salute ideale per la nostra popolazione. Anche questo appuntamento contribuisce alla costruzione del benessere, non solo fisico ma anche mentale".