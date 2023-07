Biancazzurri, visite mediche a partire da lunedì Ritrovo in via Copparo tra martedì e giovedì

Sono finalmente state comunicate un po’ di date relative alla preparazione precampionato della squadra di Di Carlo. Innanzitutto, a partire da lunedì prossimo i giocatori convocati inizieranno ad effettuare le visite mediche e i test fisici di rito. Il giorno preciso del raduno invece non è ancora ufficiale, perché dipende dalla situazione che riguarda mister Di Carlo, ancora alle prese con problemi burocratici legati alla sua precedente esperienza al Pordenone.

Indicativamente comunque la Spal si ritroverà in via Copparo per iniziare ad allenarsi tra martedì 11 e giovedì 13 luglio. Tutto confermato invece per quanto riguarda il ritiro, che si svolgerà per il terzo anno di fila a Mezzana. La squadra di Di Carlo lavorerà in Val di Sole da domenica 16 a martedì 25 luglio, quindi 10 giorni utili per gettare le basi per il prossimo campionato di serie C, che scatterà domenica 27 agosto. Dunque, sarà ancora Mezzana la sede del ritiro precampionato della Spal, grazie alla collaudata sinergia tra il club biancazzurro, l’Amministrazione comunale di Mezzana, il Consorzio turistico Mezzana Marilleva, l’Azienda per il Turismo della Val di Sole e Trentino Marketing.

La Spal soggiornerà presso l’Hotel Sporting Ravelli a Marilleva 900 e svolgerà le sedute di allenamento al centro sportivo comunale di Mezzana. La società di via Copparo precisa che ulteriori dettagli sul programma del ritiro e il calendario delle amichevoli che vedranno protagonista la formazione biancazzurra saranno resi noti nei prossimi giorni.

Si può però già dare per certo il test di lusso contro il Napoli, in programma lunedì 24 luglio a Dimaro, sede del ritiro della squadra campione d’Italia e a pochi chilometri di distanza dal quartier generale della Spal. In precedenza dovrebbe essere disputata almeno un’altra amichevole, con tutta probabilità contro una selezione locale.

Infine, è partito il conto alla rovescia pure per la campagna abbonamenti della Spal, che la prossima settimana (la data è ancora in via di definizione) sarà presentata per scattare subito dopo. Una data comunque molto attesa dai tifosi.

s.m.