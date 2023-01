Bigoni, assolo vincente alla classica ’Cinque Mulini’

Il giovane Francesco Bigoni vince ai ‘Cinque Mulini’. Un risultato di grande prestigio quello ottenuto dell’atleta ferrarese 15enne che milita nell’Atletica Estense ed è allenato da Massimo Magnani, figura simbolo e storica del podismo ferrarese. Il contesto è stato la 91° edizione dei ‘Cinque Mulini’ world cross country tour di livello internazionale a San Vittore Olona (Milano), definito da tutti come ‘il cross più bello al mondo’. Il ferrarese è stato protagonista di una bella gara sempre nelle prime posizioni, per poi tagliare da solo il traguardo con il tempo di 13.10. Una prestazione che segue il podio ottenuto il 6 gennaio scorso in un altro storico cross internazionale quello del ‘Campaccio’, arrivando secondo assoluto sempre nella categoria allievi. Francesco Bigoni, 15 anni lo scorso dicembre, originario di Lagosanto, ma ora abita a Ferrara con i genitori, frequenta il liceo e si allena con regolarità al campo ‘G. Lenzi’. Francesco ha iniziato giovanissimo a correre distinguendosi con le prime vittorie nelle gare della provincia ferrarese e non solo, con i colori dell’Atletica Delta Ferrarese, poi il passaggio all’Atletica Estense, il percorso di crescita sportiva con Giuseppe De Santis e negli ultimi mesi da Massimo Magnani. "Una vittoria ottenuta – spiega Magnani – su un percorso complicato, quindi assume ancora più valore. Un giovane che ha caratteristiche davvero di qualità, per facilità di corsa e struttura fisica, oltre la meccanica di corsa che è proprio da manuale. Questo fa ben sperare per il futuro, il ragazzo dovrà imparare a sognare in grande".

Mario Tosatti