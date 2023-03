Bigoni, caduta e rimonta E’ quinto alla gara tricolore

C’era ancora un ultimo tassello per dimostrare la maturazione agonistica di Francesco Bigoni, l’allievo di Atletica Estense che al primo anno di categoria aveva fatto suo il titolo regionale di campestre, vinti i cross nazionali della Cinque Mulini (MI) e Ala dei Sardi (SS) per essere secondo all’altro cross nazionale del Campaccio in apertura di stagione agonistica. Affrontare il Campionato Italiano Allievi di cross domenica scorsa a Gubbio, con quasi 400 metri di progressiva salita per affrontare poi un tratto misto di curve e saliscendi per ripresentarsi alla base del rettilineo iniziale, questo per i cinque chilometri di gara previsti per la categoria. Già dalla fase d’avvio il toscano Simone Borromini, tra i migliori U18 d’Europa, chiarisce che si correrà solo per le medaglie dal secondo all’ottavo posto. E’ verso il secondo chilometro che Francesco Bigoni rivive l’incubo dei campionati italiani cadetti del settembre scorso a Caorle, colpito da dietro nel gruppo degli inseguitori, rotola malamente perdendo posizioni e sicurezza, fino al 28esimo posto. La nuova consapevolezza di Francesco però, sostenuto a gran voce dal suo tecnico Massimo Magnani e dallo staff di Atletica Estense sparsi lungo il tracciato, gli fa riprendere il ritmo progressivamente e recuperare posizioni transitando al decimo posto in prossimità dell’ultimo chilometro, per spendere le ultime energie nella volata finale e passare sotto lo striscione dell’arrivo con un fantastico quinto posto nazionale, che premia non solo la preparazione agonistica ma il coraggio e la caparbietà nel lasciarsi alle spalle il rammarico per i metri perduti.