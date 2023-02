Bigoni e Gaiani sul podio Argento per Carolina Poli

Mentre nella corsa campestre Francesco Bigoni consolida la sua leadership vincendo agilmente a Castel S. Pietro Terme la prima prova regionale svolta in condizioni estreme con temperatura vicino allo zero, pioggia e abbondante fango; le ultime due settimane di gennaio hanno parimenti esaltato le prestazioni di Atletica Estense nelle gare indoor. Ilaria Gaiani domenica scorsa a Parma fa suo il titolo regionale allieve del salto in alto con 1,49 m. confermando la buona ripresa dopo un 2022 irto di acciacchi; a riprova dei progressi anche il sensibile miglioramento nella velocità di base che l’ha portata a correre sabato a Modena i 60 metri in 8”61 (prec.: 8”86). Medaglia d’argento tra le allieve nel salto in lungo per Carolina Poli, che migliorata la velocità di base “litiga” ancora con la fase di stacco (due soli salti validi su sei), ma la misura della terza prova a 5,35 metri la propone sul podio regionale a sole nove centimetri dal titolo. Sempre tra le allieve nei 60 metri ad ostacoli miglioramenti per Antonietta Francavilla e Alice Marzola imitate nei 60 metri piani da Emma Poli e Valentina Soriani e, progresso tra gli U23 per Artemi Bignardi che chiude la distanza in 7”54.

Sull’anello coperto di 200 metri di Padova Marta Ferrazzi avvicina i suoi migliori tempi outdoor correndo i 400 metri in 1’01”80 scontando però l’avvio prudente, imitata tatticamente da Alessandro Mella e Gregorio Zampini che limano decimi importanti al loro personal best. Ma per i colori di Atletica Estense è stato anche il weekend del ritorno in pedana nel lancio del martello per Laura Casadei.