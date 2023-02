Bigoni, il tris è servito Il titolo regionale è suo

Si è chiusa domenica scorsa la stagione del cross regionale con l’allievo Francesco Bigoni (Atletica Estense) che centra il tris (dopo Castel S. Pietro e Faenza) vincendo a Correggio (R.E.) anche l’ultima prova laureandosi campione regionale U18 di corsa campestre. Una terza prova su un tracciato nervoso con curve e saliscendi, ma stesso “fil rouge” tattico con la prima parte dei cinque chilometri di gara nel pacchetto dei leader, per poi progredire e vincere con margine. Il giovane di Lagosanto è atteso adesso, già domenica prossima ad un importante test ad Ala dei Sardi, con l’orizzonte a Gubbio il 12 marzo prossimo per i campionati Italiani di Campestre su un percorso affascinante ma che non permette errori tattici o distrazioni, visto un campo partenti con oltre duecento atleti under 18. Bella novità fra le allieve è stato l’esordio di Valentina Soriani, già giovane protagonista nel recente circuito UISP del Trofeo Otto Comuni, ha esordito in campo regionale senza particolari timori cogliendo, grazie ad una progressione nella seconda parte di gara, un incoraggiante decimo posto finale. Nel cross corto maschile difficile era il compito di Dario Berveglieri, che solo sette giorni prima a Parma si laureava campione regionale assoluto indoor dei 3.000 metri. Più a suo agio nella competizione al chiuso, scontava le difficoltà del tracciato finendo al sesto posto a ridosso del pacchetto dei leader, precedendo il compagno di squadra Francesco Ranaudo, che sarà undicesimo al traguardo. Volge al termine anche la stagione indoor giovanile, dove si sono registrati i progressi nei 60 metri per Francesca Campagnoli (U14), che a Modena corre la distanza in 8”72, Emma Dioli con 8”63 (U16) a Padova e in particolare la coetanea Giulia Marchetti, che concede il bis dei record correndo i 60 metri in 8”37 e arrivando a 4,58 metri nel salto in lungo. Altre buone notizie per Atletica Estense arrivano anche dal comitato regionale della Fidal, che ha affidato alla società ferrarese l’organizzazione dei campionati regionali dei 10.000 metri su pista, prima delle tre prove valevoli per il Campionato Italiano di Corsa.