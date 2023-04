Bilancio favorevole in casa e fuori contro gli umbri

Sono 24 i precedenti tra Spal e Ternana, con un bilancio decisamente favorevole ai biancazzurri che si sono aggiudicati quasi il 50% degli incontri. Per la precisione sono 11 le vittorie ottenute dalla Spal e otto quelle delle Fere, mentre cinque volte la gara si è conclusa in parità. Negli anni Settanta quello tra biancazzurri e rossoverdi è stato un grande classico del campionato di serie B, con la Spal che in quel decennio ha letteralmente dominato i confronti diretti con un bilancio di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nella stagione 1976-77 per esempio i biancazzurri travolsero le Fere a Ferrara (4-0 con tripletta di Gibellini e gol di Cascella) ed espugnarono Terni di misura (0-1 con rete di Paina). Curiosamente nel corso di quella stagione – conclusa con una bruciante retrocessione in serie C – la Spal superò la Ternana pure in Coppa Italia (1-0 con gol di Fasolato). Sono passati poco più di 30 anni dal rotondo successo ottenuto al Mazza dalla squadra di Marchesi contro la Ternana (3-0 con doppietta di Nappi e gol di Brescia), ma la stagione 1992-93 come sappiamo terminò con la dolorosa retrocessione in serie C1. L’ultimo colpaccio delle Fere a Ferrara risale alla stagione 2009-10, quando nel campionato di Lega Pro Prima Divisione i rossoverdi si imposero con gol di Concas. Gli ultimi due confronti al Mazza invece si sono conclusi in goleada per la Spal, che nella stagione 2016-17 (la gara si giocò la vigilia di Natale) infierì sulla Ternana con tripletta di Zigoni e rete di Beghetto per il definitivo 4-0. Anche la scorsa stagione il match casalingo con le Fere si è rivelato un monologo biancazzurro: 5-1.