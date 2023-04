Bilancio positivo per il team cussino

Bilancio positivo per il Cus Salvi nelle ultime gare, con diverse vittorie a squadre in ambito giovanile, un pareggio in serie C maschile ed una sconfitta nella C femminile. La formazione cussina iscritta al campionato nazionale serie C maschile, ha ottenuto un pareggio per 3-3 sui campi del Village di Molinella. Vittorie nei singolari di Andrea D’Antona ed Edoardo Petrucci, e sconfitte di Filippo Faggioli e Filippo Fracassi. Nei due doppi disputati, successo della coppia D’AntonaFaggioli e sconfitta invece per FracassiPetrucci.

In ambito femminile, nulla hanno potuto le ragazze contro la fortissima squadra della Virtus Bologna, che schierava tra le sue fila giocatrici di categoria superiore. In singolare sconfitte di Eleonora Benvenuti, Elena Ravani e Martina Scagliarini ed in doppio di BenvenutiRavani. Peccato per l’infortunio occorso a Martina Ronconi, che ha portato la cussina a saltare le prime due giornate di gara.

Nelle due partite disputate in under 14, vittoria per 3-0 del Cus-Salvi B in trasferta a Cento. Andrea Picariello e Tommaso Caniato vincenti in singolo e Aaron Banzi con lo stesso Picariello in doppio. La formazione C ha invece strappato la vittoria 3-0 contro Argenta, vincendo i singolari con Leonardo Aguiari ed Emanuele Cusi ed il doppio con Tommaso Aguiari e Cusi. Grazie a questi successi entrambe le formazioni hanno ottenuto il pass per la seconda fase, raggiungendo la compagine A composta da Andrea Cogo e Mattia Occhiali esentata dalla prima fase, arrivando ad essere l’unico circolo in Emilia Romagna ad avere tre squadre tutte qualificate. L’under 12 ha ottenuto il successo 3-0 sui campi della Marfisa, con Federico Pigaiani, Giuseppe La Rosa in singolo ed Alessandro Bisi in coppia con Giovanni Guidi nel doppio.

Il Cus-Salvi B di under 12 invece nulla ha potuto contro il Suzanne Lenglen di Ravenna, perdendo singolari e doppio con il duo Giacomo Cantelli e Christian Curti. Infine bella prova della compagine under 10 mista, superata soltanto 2-1 dallo Zavaglia di Ravenna. Successo di Michele Catalano e sconfitta di Sara Gavagna in singolare; doppio di spareggio perso dalla coppia Ada Bianconi - Gavagna.