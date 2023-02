Virtus Camposanto

0

Casumaro

1

VIRTUS CAMPOSANTO: Benetti, Fosu, Boschetto (11’ st Baetta), Mensah, Pignatti, Pecorari, Natali, Frigieri (33’ st D. Manfredini), Tecku, Montorsi, Baraldi (19’ st Salvioli). All.: Luppi.

CASUMARO: Stracuzzi, Vinci (31’ st Testoni), Faggioli (23’ st Cresta), Minarelli, Benini, Farina, Passerini (1’ st Dinu), Iazzetta, Manfredini, Darraji (26’ pt Chendi), Anatriello (1’ st Rimondi). All.: Testa.

Arbitro: Spagnoletti di Ravenna.

Rete: 5’ st Vinci (C).

Note: ammoniti: Montorsi (V), Faggioli (C), Rimondi (C).

Importante vittoria in trasferta per il Casumaro, che passa per 1-0 in casa della Virtus Camposanto. Nei primi minuti il match rimane bloccato, con le due squadre che restano chiuse in difesa senza lasciare troppi spazi. Nella prima frazione poche occasioni, una per parte. Per la Virtus Camposanto l’occasione passa per i piedi del numero 10 Montorsi, che alla mezz’ora si libera bene al limite dell’ area e lascia partire la conclusione, ma la palla si spegne di poco a lato dalla porta difesa da Stracuzzi. Per gli ospiti è il numero 9 Manfredini che si rende pericoloso con un tiro da dentro l’area di rigore, ma la palla viene bloccata senza troppi problemi da Benetti. Per il primo tempo è tutto. Al rientro dagli spogliatoi partono forte gli ospiti del Casumaro, che mettono pressione alla difesa di casa dai primi minuti. Al 5’ arriva la rete del vantaggio, con il numero 2 Vinci, che arriva prima di tutti sul pallone e insacca la sua settima rete in stagione.

Buona la reazione dei padroni di casa, che macinano gioco ma non riescono a rendersi pericolosi in area avversaria. Nel finale gestisce il vantaggio il Casumaro, e al triplice fischio il risultato sarà invariato. Tre punti fondamentali per il Casumaro, che sale a quota 21 e esce dalla zona playout, mentre resta a quota 25 la Virtus Camposanto.