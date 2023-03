Bologna a Torino stasera Dominguez è assente

Ultima seduta ieri per il Bologna, che è partito alla volta del Piemonte dove stasera, nel posticipo delle 20.45, affronterà il Torino. Unico assente Dominguez, che rimarrà fuori tre settimane, Thiago Motta pensa ad una squadra che potrebbe avere qualche differenza rispetto a quella che ha battuto l’Inter. Il rientro in difesa di Soumaoro dovrebbe infatti portarlo a sostituire l’uruguagio Sosa accanto a Lucumì davanti a Skorupski. Eventualmente pronto anche Bonifazi, fuori da ottobre. A centrocampo Medel e il croato Moro si giocano una maglia per sostituire l’infortunato Dominguez al fianco di Schouten, Orsolini, Ferguson e capitan Soriano giocheranno a supporto dell’unica punta con Arnautovic favorito su Barrow.