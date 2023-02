Dopo la bella vittoria sullo Spezia, il tecnico del Bologna Thiago Motta non fa voli pindarici e guarda con concentrazione l’incontro di oggi alle 18 al Franchi con i viola. "La Fiorentina è una grande squadra, dovremo essere bravi sulle seconde palle, loro pressano alto e non ti fanno giocare. Dovremo giocare veloce, stare molto attenti a dare una mano al compagno che avrà la palla, attaccare la profondità sui loro centrali difensivi che hanno molto coraggio ad andare in avanti. In attacco hanno giocatori importanti che possono fare la differenza". Da questa settimana avrà a disposizione una risorsa in più: "Kyriakopoulos è arrivato molto bene, ci darà una grossa mano".