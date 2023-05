Bondeno a Cagliari: gara salvezza

Dopo le brucianti sconfitte interne con Tevere e Butterfly, l’Hockey Club Bondeno vola in Sardegna per cercare punti pesanti in ottica salvezza.

Per la 9^ giornata del campionato nazionale di serie A Elite di hockey su prato, i biancoazzurri saranno infatti impegnati domani sul campo della SG Amsicora, gloriosa e plurititolata formazione di Cagliari che però non sta assolutamente vivendo uno dei migliori momenti della sua storia recente. Le due formazioni che si affronteranno sabato sono in piena crisi di risultati e condividono mestamente l’ultimo posto in classifica con appena 6 punti guadagnati nelle prime 8 giornate della stagione in corso. L’Amsicora, partita forte con una vittoria e un pareggio, ha poi raccolto soltanto 2 punti nelle successive 6 gare e non vince dal 4 marzo scorso, nella giornata inaugurale del campionato, quando sconfisse 4-3 la Bonomi sul proprio campo. Bondeno, dal canto suo, non sta molto meglio. I ragazzi di Marco Pritoni arrivano a questa sfida reduci da due sconfitte interne consecutive e sembrano aver abbandonato del tutto le velleità di combattere per i posti al vertice. Ora l’obiettivo principale della società è diventato quello di mantenere la categoria.