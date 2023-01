Bondeno ai playoff In campo tra 10 giorni

Ultimo impegno di regular season per i ragazzi di mister Pritoni, che domenica scorsa, nella bellissima struttura del Sestriere, hanno affrontato gli ultimi due incontri, prima dei play off scudetto che si giocheranno a fine gennaio. Nel primo incontro di giornata capitan Muzzioli & Co. hanno affrontato i pluricampioni dell’HC Bra, in una sfida molto difficile, resa ancora più dura da una partenza un po’ al rallentatore. Dopo un parziale di 4-0 per i piemontesi, è Succi ad accorciare. Nella seconda frazione di gioco, dopo alcune belle parate del portiere avversario su tre corner corto di Muzzioli, è ancora il Bra a segnare. Nei minuti finali la doppietta di Merighi fa pensare alla possibile rimonta, ma ancora il Bra mette al sicuro il risultato, che si chiude 7-3. Nel secondo incontro, a giochi ormai fatti, l’ultima di campionato vede di fronte l’HC Bondeno ed il Cus Padova. Dopo il gol iniziale di Muzzioli, è il Padova a ribaltare il risultato, portandosi sul 3-1. Nella ripresa, prima Andrea Bergamini, poi Succi con una doppietta, ribaltano ancora il risultato, sul 4-3 che chiude i giochi.

Questa la classifica finale dopo i gironi: HC Bra 27, HC Bondeno 24, HP Valchisone 18, SH Bonomi 13, Cus Padova 4, Cus Pisa 2.

Questi i giocatori scesi in campo: Nizzi, Calzolari S, Calzolari A, Bergamini An, Bergamini Al, Costanzelli, Bartneuski, Ferrante, Muzzioli, Merighi e Succi.

Grande soddisfazione per tutto l’HC Bondeno, che, da neopromossa, arriva ai play off scudetto dopo 8 vittorie e 2 sconfitte, con il miglior attacco ed il capocannoniere del campionato (Succi con 26 gol).

Tra dieci giorni a Castello D’Agogna (PV), i ragazzi terribili di mister Pritoni scenderanno in campo nella semifinale scudetto alle 12, contro l’HP Valchisone, campioni d’Italia in carica, per giocarsi un posto nella finalissima delle 15.30. L’altra semifinale sarà tra HC Bra e SH Bonomi.

Ora l’attenzione passa, per qualche giorno, sulla nazionale. Da martedì a domenica infatti, mister Pritoni, Succi, i fratelli Calzolari e Merighi voleranno in Repubblica Ceca per scendere in campo con la maglia azzurra ai Campionati Europei Under21. Un grande “in bocca al lupo” per questa grande soddisfazione ed opportunità.