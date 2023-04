Bondeno cerca il riscatto col Butterfly

Inizia il girone di ritorno della serie A Elite ed inizia un altro campionato per l’Hockey Club Bondeno. I ragazzi di mister Pritoni, attardati in classifica con soltanto 6 punti conquistati nelle prime 7 giornate, si trovano attualmente nelle zone basse della classifica e dovranno quindi lottare per mantenere la categoria da qui al termine della stagione. Gli obiettivi sono cambiati rispetto a qualche settimana fa e il gruppo matildeo sta comunque cercando con tutte le sue forze di uscire da questo momento complicato, nel quale i risultati non arrivano e la fiducia sta inevitabilmente venendo meno. Dopo la sconfitta con l’HC Tevere Eur dello scorso sabato, al campo “Giatti” di Bondeno oggi arriverà l’altra formazione romana del Butterfly HCC, appaiata ai ferraresi in graduatoria e anch’essa in grossa difficoltà con 1 solo punto raccolto nelle ultime tre partite disputate.

All’andata, nel match che inaugurò la stagione, le due squadre si divisero la posta in palio grazie ad uno spettacolare 2-2, risultato importante che aveva lasciato sperare in un cammino ben diverso per i biancoazzurri.

Invece, l’unica vittoria arrivata finora è stata quella ottenuta sul campo della SH Bonomi ad inizio aprile (3-2 il punteggio finale per il Bondeno) e le sconfitte sommate sono già 3, a dimostrazione dell’elevato livello di difficoltà di questa nuova e sperimentale massima serie dell’hockey su prato maschile.

Nel girone d’andata, uno dei problemi maggiori di Succi e compagni è stata la poca concretezza sotto porta. Nonostante la buona mole di gioco prodotta e le numerose occasioni create per fare male agli avversari, spesso manca il guizzo decisivo, quella giocata che permetta alla squadra di raccogliere quanto di buono viene seminato in tutti i 60’ minuti di gioco. Emblematico quanto successo nell’ultimo impegno con la Tevere, quando il Bondeno ha avuto a disposizione 11 corner corti riuscendo a segnare soltanto in un’occasione proprio con capitan Muzzioli. Il fischio d’inizio del fondamentale match tra Hockey Club Bondeno e HCC Butterfly è in programma ogg alle ore 15 al campo “Andrea Giatti” di Bondeno.