Bondeno, colpo esterno Consandolo al terzo posto

Clamoroso a Gallo: il Vaccolino si ritira al 38’ del primo tempo per protesta e la partita è sospesa. Era una partita con una posta modesta in palio: gli amaranto erano sulla soglia play out e volevano restare al riparo dagli spifferi, la formazione comacchiese ha ormai un piede e mezzo in Seconda categoria. I galletti erano andati in vantaggio al 21’ con Novelli, il Vaccolino aveva acciuffato il pareggio su azione da calcio d’angolo, ma il direttore di gara ha annullato per carica sul portiere.

E’ l’innesco della bagarre: "I giocatori avversari hanno circondato l’arbitro – racconta il presidente del Gallo, Carlo Baldissara – una protesta veemente, infine il presidente del Vaccolino ha detto ai suoi giocatori di rientrare negli spogliatoi, dicendo che non si può andare avanti così, che anche a Cento erano stati penalizzati dall’arbitro, con due espulsioni e un’ammonizione che aveva comportato la squalifica. Gli effetti si sono visti: si sono presentati con la squadra contata".

Visto la piega che aveva preso la partita, l’arbitro da regolamento ha fatto restare in campo il Gallo fino al 45’ e poi ha decretato la fine della partita. "Sono nel calcio dilettantistico da quarant’anni, ma finora non mi era mai successo che la partita fosse sospesa perché la squadra si ritira", commenta il massimo dirigente dei galletti. La conseguenza della protesta clamorosa sarà la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione, ma il giudice sportivo potrebbe anche essere più severo. Per quanto riguarda il calcio giocato, la sorpresa è stato il colpaccio del Bondeno a Galeazza terzo in classifica, dove si è imposto 3-2; un risultato che indirettamente aiuta le ferraresi.

Il Consandolo scavalca la squadra guidata da mister Bolognesi e si attesta al terzo posto dopo la vittoria a Molinella. Tre gol sul campo della bestia nera dei rossoblù, squadra con la quale c’è una grande rivalità.

I rossoblù sono risaliti a 40 punti, a tre lunghezze dalla Centese seconda in classifica, che aveva vinto nell’anticipo contro il Santagata. Vittoria nell’anticipo anche per il Ponte, che così conserva la leadership del girone, che data dalla prima giornata. Da segnalare l’importante successo del Berra in riva al Po sul Basca, che permette ai ragazzi di Diego Grassi di consolidare il quarto posto, l’ultimo utile per restare nella fascia play off. Franco Vanini