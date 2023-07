Bondeno fa il pieno di medaglie regionali Saggio finale per la Fiera del paese

Si è conclusa da poco la fase regionale Emilia Romagna dei campionati di pattinaggio artistico e solo dance FISR, UISP e AICS che hanno visto le atlete della società bondenese aggiudicarsi numerosissime medaglie e ottimi piazzamenti. Nel campionato di Federazione specialità artistico eccellente primo posto per Sara Giordo e Fiammetta Gallini che insieme ad Asia Terribile, settimo posto, si sono qualificate per i prossimi Campionati Italiani; nella specialità solo dance primo posto per Gaia Ranuzzi, secondo posto per Benedetta Orlandini e quarto posto per Alice Squarzola, anch’esse qualificate al Campionato italiano. Ottimo quarto posto per Siria Cesira Vidi alla sua prima esperienza in un Trofeo di Federazione. Nel circuito UISP Sara Giordo e Fiammetta Gallini portano a casa il secondo posto in categoria effettiva, mentre Chiara Biondi e Sofia Migliari rispettivamente il primo e il terzo posto in categoria promozionale. Nel campionato AICS specialità artistico gradino più alto del podio per Fiammetta Gallini nella massima categoria, per Gaia Ranuzzi e Lisa Mazzoni nelle gare a livelli di difficoltà e sottolineiamo tra le atlete del gruppo formativo il secondo posto di Aurora Botti e Aria Verri e il terzo posto di Veronica Bianchi e Erin Pola nelle rispettive categorie promozionali; nella specialità solo dance primo posto per Gaia Ranuzzi, Alice Squarzola e Linda Rizzati.

Anche al Trofeo Internazionale Filippini e Dall’Acqua tenutosi a Misano Adriatico ad inizio giugno, prime classificate Fiammetta Gallini in artistico e Alice Squarzola in solo dance, secondo posto per Gaia Ranuzzi. Un pieno di medaglie a conclusione di un’ottima stagione che ha regalato alla società grandi soddisfazioni, ripagando le atlete dell’impegno e degli sforzi compiuti con tanta passione durante tutto l’anno sotto la preziosa guida tecnica degli allenatori Guido Mandreoli, Manuel Santulini, Martina Guandalini, Flavia Vincenzi con la collaborazione di Asia Ciccacci e Manuela Lodi. La società ha festeggiato la conclusione della stagione agonistica con un bellissimo saggio svoltosi nella palestra Bonini il 24 giugno in occasione della Fiera di Bondeno a cui hanno partecipato tutti i corsi e alcune squadre ospiti presentando diverse coreografie da quelle più scenografiche a quelle più complesse. Asd Pattinaggio Artistico Bondeno continuerà a garantire gli allenamenti anche durante il periodo estivo per la preparazione delle gare nazionali di fine agosto e inizio settembre.