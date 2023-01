Bondeno ferma sul pari la capolista Pontelagoscuro, il Galeazza vince e risale a meno sei

E’ Bondeno la bestia nera in questa stagione del Pontelagoscuro. Dopo aver vinto all’andata ed eliminato i biancazzurri dalla coppa, ieri i matildei hanno costretto Berto e compagni a dividere la posta. E’ un pareggio che non fa poi così male, considerando che Fantuzzi era in emergenza, senza sette giocatori, mentre il Bondeno era al completo, con il recupero anche di Freddi. E’ stata una partita sostanzialmente equilibrata, un tempo per parte. Meglio nel primo il Ponte, che già al 10’ va vicino al vantaggio: su calcio d’angolo svetta Madkour e palla che finisce sul palo. E’ l’avvisaglia del gol, che arriva al 15’ con Balboni: dialogo tra Berto e quest’ultimo, la sua conclusione è deviata da un difensore e finisce in rete. I matildei potrebbero pareggiare al 25’ su calcio di rigore, assegnato per fallo del portiere Macchi su Freddi, affossato dal portiere per un’uscita maldestra. Sul dischetto va Freddi, Macchi si riscatta, intuisce e para. Il secondo è meno avvincente del primo. Al 15’ su calcio d’angolo Macchi sbaglia l’uscita, raccoglie Sovili e insacca nella porta rimasta sguarnita. "Per quello che si è visto in campo il risultato è giusto – è il commento del presidente del Pontelagoscuro, Luca Popolo – Complimenti al Bondeno, che ci ha reso la vita difficile e non è da tutti. Come del resto all’andata. Ad ogni modo ci teniamo stretto il punto, prezioso per le tante assenze". Un pareggio che consente di contenere la perdita di punti e tenere a distanza le concorrenti. Il Galeazza ha espugnato Tresigallo e consolida il secondo posto, a -6 dalla capolista; la Centese ha strapazzato il Conselice 4-0; il Consandolo invece è stato fermato a domicilio dalla Fruges sul 2-2. Non ha steccato il Berra, che nel recupero di sabato non ha avuto pietà del Vaccolino, travolto in riva al Po per 4-0.

Franco Vanini