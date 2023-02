Bondeno festeggia uno scudetto storico

Non poteva esserci epilogo migliore per l’ultimo weekend della stagione indoor dell’HC Bondeno. Dopo la vittoria del campionato cadetto dell’anno scorso, la cavalcata grandiosa, da matricola, nella serie Elite, culminata con la conquista del risultato più prestigioso, lo scudetto, il primo nei sessant’anni di storia di questo glorioso club. Un risultato che pareva un miraggio qualche anno fa, e che mister Pritoni, assieme ad un favoloso gruppo di atleti eccezionali, ha reso possibile nel più bello dei modi.

Ma andiamo per gradi. L’HC Bondeno si presenta ai play-off orfano di capitan Tartari, ancora infortunato alla mano, schiera Succi febbricitante, e recupera Bedani, alla prima uscita stagionale, ma “tirato a lucido” nel migliore dei modi.

Alle 12 di sabato, nella semifinale che dà l’accesso alla finalissima scudetto, l’HC Bondeno incrocia i bastoni con l’HP Valchisone, campioni d’Italia uscenti. E’ capitan Muzzioli a portare in vantaggio i matildei, con un corto perfetto e potente, imparabile per il portiere avversario. Nel primo quarto di gara il sopravvento lo prende però il Valchisone, che ribalta il risultato con due gol in successione. Nel secondo quarto i valligiani allungano e si portano sul 3 a 1, nonostante le stupende parate di un Calzolari praticamente perfetto. Nel terzo periodo Andrea Bergamini accorcia le distanze con un gol dei suoi ed i fratelli Calzolari chiudono la porta di casa, Simone con altre parate stupende e Alessandro, in aiuto del fratello, con un salvataggio sulla linea che ha dell’incredibile. Nell’ultimo quarto di gara succede di tutto. Prima il 4 a 2 avversario, poi negli ultimi minuti, mister Pritoni si gioca il tutto per tutto, togliendo il portiere per utilizzare un ulteriore giocatore in campo. Il 4 a 3 non si fa attendere, ancora su corner corto di un indiavolato Muzzioli. Poi viene fuori tutto lo spirito guerriero dell’HC Bondeno, che a 1 secondo dal termine, acciuffa il pareggio, ancora con Muzzioli. Agli shoot out che decidono la finalista, i gol di Muzzioli e Merighi e le due paratone di Calzolari fanno esplodere di gioia i tifosi saliti in lomellina a sostenere la squadra. Per la prima volta l’HC Bondeno giocherà la finale scudetto.

Alle 15.30, in una palestra gremita di supporters, i matildei affrontano la squadra di casa, la SHP Paolo Bonomi. L’inizio è il migliore. Gol di Muzzioli, che toglie ogni dubbio su chi sia il miglior cortista d’Italia. Raddoppio di Andrea Bergamini. Gol di Succi, che anche a mezzo servizio, fa un giochetto dei suoi all’intera difesa avversaria, e fa esplodere il boato dei tifosi bondesani. Nella seconda metà di gara, ancora Succi su corto e tripletta personale. 5 a 0 il parziale. Poi si fa sotto la Bonomi, con tre gol in pochi minuti, tutti ad opera di Sozzi, il migliore degli avversari. E’ però Muzzioli a ristabilire le distanze, con il gol del 6 a 3. Il match finisce 7-5, con l’HC Bondeno che si lascia andare in un grido di gioia e può esultare per il primo scudetto della storia. La dedica di questo scudetto va sicuramente al dottor Bonini, fondatore del club che da lassù è stato il primo tifoso di questa squadra.