Bondeno gioca bene ma spreca Dalla Sardegna torna con un pari

L’Hockey Club Bondeno torna dalla Sardegna con un buon punto, ma rimane il grande rammarico per una vittoria pesante che sfuma a pochi secondi dal termine. Sul campo “Maxia” di Cagliari, tana della Polisportiva Ferrini, è andata in scena la 6^ giornata del campionato nazionale di serie A Elite di hockey su prato, con le due formazioni che si sono divise la posta in palio dopo un match nel complesso equilibrato e terminato con il punteggio di 1-1.

I biancoazzzuri di mister Pritoni hanno disputato un’altra ottima gara, giocandosela alla pari con una delle formazioni più accreditate per il successo finale. I matildei sembrano così aver ritrovato le loro certezze dopo un periodo iniziale piuttosto altalenante e stanno dimostrando giornata dopo giornata di meritare ampiamente la massima categoria.

Dopo i primi due quarti terminati a reti inviolate, il Bondeno trovava il vantaggio nel terzo parziale. Meravigliosa l’azione dei matildei, che partono in velocità sulla sinistra e arrivano alla conclusione dopo una serie di ottimi passaggi. Sulla ribattuta del portiere della Ferrini, è Alle Muzzioli che evita un difensore con un dribbling secco e con un push a mezza altezza porta avanti i suoi. Nei minuti successivi, Succi e compagni costruiscono un paio di occasioni importanti per raddoppiare, ma la mira sotto porta è imprecisa e il Bondeno non riesce a chiudere il discorso mancando di cinismo negli ultimi 22 metri.

Nell’ultimo quarto, i padroni di casa spingono sull’acceleratore per trovare il pareggio e al 59’ Edris trova il gol che determina l’1-1 finale.