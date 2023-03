Bondeno in rimonta

Un match spettacolare e intenso quello giocato sabato sul campo “Andrea Giatti” di Bondeno, fra i padroni di casa e l’Amsicora di Cagliari, terminato 4-4.

Il coach matildeo Marco Pritoni deve rinunciare a Tartari e Bartneuski, ma recupera Marcellini, Bedani e Fedossenko. Nel primo quarto di gara, dopo i primi minuti di studio, sono i ferraresi a prendere nettamente il controllo del gioco, ma l’enorme mole di gioco prodotta porta come risultato solo un’occasione per Hussain, che conclude a fil di palo. Nella seconda frazione di gioco Bondeno continua a creare occasioni, ma sono gli avversari a portarsi, in un minuto, sul 2-0. Prima una indecisione difensiva spalanca la porta ad Attia, poi è Giustini a segnare su corner corto. Prima dell’intervallo lungo è Hussain ad accorciare per i biancoazzurri. Nel terzo periodo Marcello Succi, imbeccato perfettamente da Muzzioli, ristabilisce la parità. Bondeno spinge sull’acceleratore per cercare il sorpasso, ma ancora i sardi trovano il doppio vantaggio, prima con Boi poi ancora con Giustini su corner corto, che sigla così la sua personale doppietta.

Nell’ultima frazione di gioco si scatena Leandro Cardenas, che realizza per due volte su corner corto e permette così alla sua squadra di impattare la partita.