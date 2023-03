Bondeno, ottimi piazzamenti nelle gare di accesso ai tricolori

Si è conclusa domenica scorsa presso il Poligono di Vergato la prima gara federale per le specialità ad aria compressa, valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani. La competizione ha visto impegnati tutti gli atleti tesserati nelle ASD della Regione Emilia Romagna per un totale di quasi 300 partecipanti.

Buona prova della rappresentativa dell’ASD Tiro a segno di Bondeno, che al primo appuntamento sportivo stagionale conquista ottimi piazzamenti. Due su tutti, i risultati di Bortolotti Dennis e Formieri Agnese che nella carabina a 10 metri hanno stabilito il loro record personale, rispettivamente con punti 621,3 e 620,2. Bene anche il giovane Aurucci Leonardo che alla suo battesimo di gara nella specialità di pistola a 10m porta a casa due medaglie

Primo posto per:

Aurucci Leonardo p10Sp ragazzi

Bortolotti Dennis C10 senior gruppo SA

Eriomchina Galia P10 master donne

Formieri Agnese C10 ragazzi

Romani Riccardo C10 master

Secondo posto per:

Baroni Sergio C10 uomini gruppo C

Montagna Flavio C10 uomini gruppo B

Terzo posto:

Aurucci Leonardo P10 ragazzi

Sarti Elena C10 donne