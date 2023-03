Bondeno raggiunto nel finale al debutto Finisce 2-2 sul campo del Butterfly Roma

Una buona gara quella di ieri per l’HC Bondeno, che sul difficile campo del Butterfly HCC ottiene un punto non facile (2-2) e tantomeno scontato considerando lo sviluppo della gara.

Leandro Cardenas, votato “man of the match” a fine gara da arbitri e giudice, porta in vantaggio i matildei, insaccando uno splendido corner corto nel secondo quarto di gioco. Il pareggio avversario, su azione di mischia a centro area, è quasi immediato. Seguono diverse occasioni sciupate da entrambe le parti, con il risultato che rimane inchiodato sul pareggio per molti minuti. A 3 minuti dal fischio finale, dopo una meravigliosa azione corale, è Marcello Succi a mettere in porta la palla del 2-1. Sembra fatta, ma un minuto dopo i padroni di casa riacciuffano il pareggio in extremis, segnando su corner corto.

La vittoria sfumata proprio sul finale lascia l’amaro in bocca alla squadra di mister Pritoni. Ma allo stesso tempo rimane la consapevolezza di aver giocato una buona gara contro un’ottima formazione, e questo rende il pareggio nel complesso un buon risultato.