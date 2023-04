Bondeno rompe il ghiaccio e si riscatta Primo successo stagionale in serie A Elite

Partita fondamentale quella giocata e vinta a Castello d’Agogna dai matildei dell’Hockey club Bondeno per 2-3. E’ il primo attesissimo successo stagionale per i ragazzi di mister Pritoni, arrivato dopo un match nervoso e senza dubbio condizionato dall’importanza della posta in palio.

Gli ospiti devono rinunciare al pachistano Waheed, infortunato, ma recuperano Cardenas dopo il turno di squalifica scontato sabato scorso contro il Valchisone.

Il primo quarto di gara è nel complesso piuttosto equilibrato, ma proprio l’argentino Leandro Cardenas trova la giocata giusta per servire a Marcello Succi l’assist che vale l’1-0. Nel secondo quarto i padroni di casa spingono sull’acceleratore per tornare in partita ma il risultato non cambia, con la Bonomi che trova diversi corner corto che Nizzi neutralizza con efficacia. Dopo la pausa lunga, la partita si accende e fioccano diverse le occasioni da entrambe le parti.

L’Hc Bondeno non sfrutta i corner corto conquistati da Costanzelli e Succi, mentre dall’altra parte Nizzi continua la sua strepitosa gara, anche se nulla può sul tocco ravvicinato di Eguizabal, che trova il pareggio per i suoi al 40esimo. Nell’ultimo quarto, al settimo corner corto avversario (saranno 8 a fine gara e 6 per il Bondeno), c’è il gol del sorpasso dei padroni di casa, che arriva come un fulmine a ciel sereno. I biancoazzurri reagiscono con veemenza e in pochi minuti prima pareggiano con capitan Muzzioli e subito dopo di nuovo Succi in contropiede segna il magnifico gol che vale il 3-2 finale e la prima storica vittoria in serie A Elite.