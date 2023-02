Bondeno, sipario dopo lo scudetto

Si è conclusa domenica scorsa la stagione indoor dell’HC Bondeno, ancora in festa dopo lo storico scudetto conquistato dalla prima squadra appena una settimana prima. A Mori (Tn) ben quattro formazioni giovanili matildee sono scese in campo nell’ultimo torneo del circuito promozionale del nord est. Guidati dai mister Gualandi, Pazzi e Ghisellini, le nostre formazioni Under8, Under10 e Under12 maschile e femminile hanno incrociato i bastoni con i loro coetanei del nord est Italia. Tanto divertimento per i nostri piccolini, che nell’occasione hanno vinto anche il circuito di giornata con i baby della Under8.

Con la primavera alle porte, appena il freddo allenterà un po’ la presa, inizieranno gli allenamenti sul campo, con l’HC Bondeno che sarà impegnato con il settore promozionale Under8 e Under10, con i campionati nazionali Under12 maschile e femminile, Under16 maschile e femminile.