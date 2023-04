Bonomi-Bondeno, è scontro salvezza

Dopo un inizio piuttosto complicato e povero a livello di risultati, l’Hockey Club Bondeno si trova di fronte al primo fondamentale crocevia della sua stagione. Per la 5^ giornata del massimo campionato nazionale di hockey su prato è infatti in calendario oggi alle 15 uno scontro diretto che riguarda la zona più calda della graduatoria. I matildei saranno impegnati sul campo della SH Bonomi di Castello d’Agogna in un incontro assai delicato, che metterà una di fronte all’altra le ultime due della classifica provvisoria della serie A Elite. I lomellini, battuti 7-5 dal Bondeno un paio di mesi fa nella finale che ha assegnato il titolo nazionale indoor, sono infatti ancora fermi a quota 0 avendo perso tutti gli incontri fin qui disputati. Non va molto meglio a Muzzioli e compagni, che fino a questo momento hanno raccolto soltanto 2 punti, frutto dei pareggi con Butterfly ed Amsicora.

Nell’ultimo turno, disputato lo scorso fine settimana, la Bonomi è stata sonoramente sconfitta a domicilio dalla Ferrini di Cagliari per 4-1, mentre i ferraresi sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva.