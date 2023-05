"Born in the Spal", Maurizio Oliviero e un sogno avverato

"Un libro che vuol far conoscere la Spal anche fuori dalle mura estensi". Ieri mattina al bar Venezia la conferenza stampa di presentazione del libro interamente scritto in inglese dal titolo ‘Born in the Spal’ di Maurizio Oliviero (foto). Un originale lavoro letterario sorto due anni fa come spiega lo stesso autore ferrarese: "Quando la società Spal ha passato di proprietà dalla famiglia Colombarini a Joe Tacopina americano - spiega Oliviero - ho pensato che fosse un’importante svolta. Un momento storico sportivo, quindi, che ritenevo di raccontare con racconti e poesie legato al mondo Spal". Maurizio Oliviero, ferrarese è da sempre un tifoso della Spal che ha visto giocare in serie A da bambino: "Un sogno-spiega Oliviero - che si è avverato, ora spero che si possa salvare: sogno sempre di vederla in massima serie". Oliviero nel frattempo ha scritto diversi libri di poesie. Nel centenario della Spal ha scritto il libro ‘Io vado alla Spal’ seguito qualche anno più tardi da ‘Spal! Spal! Spal!’ e dal istant book ‘A come Spal’. Poi da circa due anni ha lavorato al libro ‘Born in the Spal’ con il supporto di Rossella Ceccarini che ha provveduto all’intera traduzione in lingua inglese, oltre alla collaborazione di Cinzia Virginia Vaccari per la copertina e Giuseppe Gambetta per la parte grafica.

Mario Tosatti